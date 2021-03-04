Также законом урегулируется вопрос об автоматическом назначении пенсии по возрасту через личный электронный кабинет гражданина на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме» (№1217-IX), который вводит учет трудовой деятельности работников в электронной форме.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента на своем сайте.

Читайте такжеРада поддержала переход на электронную трудовую книжку

Документ также предусматривает использование этих сведений для подтверждения имеющегося стажа работы при заключении трудового договора, а также для назначения пенсий и прочего.

Также этим законом урегулируется вопрос об автоматическом назначении пенсии по возрасту через личный электронный кабинет гражданина на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

«Таким образом совершенствуется и реформируется система учета трудовой деятельности работников, что предусматривает постепенный отказ от бумажных трудовых книжек», - сказано в сообщении.

Законом предусмотрен пятилетний переходной период, в течение которого в Государственный реестр должны быть внесены сведения из бумажных трудовых книжек. В течение этого времени будет применяться как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма уже имеющихся или внесенных сведений из указанного реестра.

Кроме этого, документ вводит возможность автоматического назначения пенсии без личного обращения гражданина с сохранением права отсрочки выхода на пенсию.

«Такие изменения позволят уменьшить затраты работодателей на ведение бумажного документооборота, упростят доступ к информации о приобретенном стаже работников для назначения выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, прежде всего в случае временной утраты трудоспособности», - сказано в сообщении.

Также устраняются возможные риски и негативные последствия утери трудовой книжки, ее физического повреждения, фальсификации и внесения недостоверных сведений в этот документ.

Что этому предшествовало

5 февраля 2021 года Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект, предусматривающий переход с бумажного на электронный вариант трудовой книжки.

В Минэкономики рассказали, зачем украинцам нужна электронная трудовая книжка.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец