Ранее Зеленский заявлял, что ни один чиновник не сможет требовать у украинцев бумажные документы с 24 августа этого года

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект о переходе государства на безбумажный документооборот (paperless-режим), которым также регулирует вопросы, связанные с предоставлением (получением) всех категорий публичных услуг в электронной форме.

За соответствующий законопроект "Об особенностях предоставления электронных публичных услуг" (№5495) проголосовали 238 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Законопроект вводит новые термины, такие как "электронная публичная услуга", "автоматический режим предоставления публичной электронной услуги", "комплексная электронная публичная услуга", "система электронного взаимодействия электронных ресурсов", "публичная услуга" и прочие термины, связанные с предоставлением (получением) электронных публичных услуг.

Кроме того, законопроект устанавливает особенности предоставления таких услуг. В частности, в случае, если закон для получения услуги требует предоставления документов и/или информации, содержащейся в государственных электронных ресурсах (реестрах), такие документы и информация не предоставляются гражданином, а вместо этого указываются непосредственно сведения, необходимые для оказания публичной услуги.

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Если для получения услуги нужна информация, которой нет в государственных ресурсах, то предоставление бумажного документа тоже не требуется. Гражданину достаточно указать необходимые данные из бумажного документа в заявлении или же прикрепить копию такого документа.

Если же законом все же предусмотрено обязательное предоставление бумажных документов, то, согласно принятому сегодня нормативному акту, гражданин сможет предоставить электронное изображение такого документа.

Закон вступает в действие через 3 дня со дня его опубликования.

Paperless - рабочая среда, в которой использование бумаги устранено или значительно уменьшено, путем преобразования документов и других бумаг в цифровую форму документации. Сторонники утверждают, что "переход к безбумажной форме" значительно экономит деньги, повышает производительность, экономит пространство, делает переписку и обмен информацией легче и быстрее, а сохранение личной информации более безопасным, и это в свою очередь помогает окружающей среде.

Министерство цифровой трансформации Украины планирует за три года перевести все государственные услуги в онлайн-формат, а также развить всю необходимую инфраструктуру для этого.

В мае президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина войдет в режим "paperless", когда ни один чиновник не сможет требовать у украинцев бумажные документы, 24 августа этого года. В частности, госучреждения не смогут отказать в приеме электронных документов "Дія”.

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Автор: Павел Степанец