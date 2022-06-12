Любые другие форматы - это политическое обещание, которое не будет нести за собой юридических обязательств.

Вице-премьер-министр по евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина считает, что решение о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС 23-24 июня должно иметь юридический характер.

Об этом она сообщила в эфире всеукраинского телемарафона.

"В первую очередь, решение, которое мы ожидаем в июне, – это решение для Украины, для украинского народа, оно должно иметь юридический характер. Юридический характер - это предоставление Украине конкретного статуса, которое зафиксирует политическую волю лидеров и создаст возможность и для финансирования, и для восстановления государства. И для нашего движения в направлении европейских реформ", - отметила Стефанишина.

Она отметила, что другие форматы не будут нести юридических обязательств.

"Любые другие форматы - это надо четко осознавать, они не несут за собой юридических обязательств. То есть, это политическое обещание. А политические обещания мы уже видели в прошлом. В 2008 году в отношении НАТО и в 1994 году в отношении ядерного оружия. И, как видим, со временем они имеют тенденцию не выполняться", - сказала Стефанишина.

Вице-премьер-министр по евроинтеграции акцентировала на важном моменте полномасштабной российской военной агрессии в Украине.

"Это то, что все 27 стран Европейского Союза теперь знают Украину и украинцев, нашу стойкость", - подчеркнула Стефанишина.

В то же время она отметила, что некоторые европейские страны все еще мало знают о том, насколько много было сделано, чтобы удержать украинское государство как таковое в условиях полномасштабной войны.

"Подавляющее большинство стран Европейского Союза знают, насколько много реформ и трансформаций мы сделали, знают, насколько у нас есть свободным гражданское общество, экспертная среда. Что у нас демократические выборы, что у нас высокие стандарты соблюдения прав человека. Важно это все сейчас донести до других стран-скептиков", - сказала Стефанишина.

Вице-премьер-министр по евроинтеграции отметила, что за месседжами о том, что Украине мешает стать кандидатом ряд нерешенных проблемных вопросов, политические лидеры прячут свое нежелание принимать политическое историческое решение.

"Но я могу подтвердить точно, что этот нарратив - он не является преобладающим. Когда мы говорим с ними, мы обращаем внимание не на то, что вам нужно дать ответ на ряд сложных вопросов. В первую очередь, ответ нужно дать Украине. А значит и потому, действительно ли вы хотите видеть будущее Европейского Союза. Или все же меряться своими страхами и нежеланием раздражать Россию", - акцентировала Стефанишин.

Она добавила, что уровень дискуссии относительно предоставления Украине статус кандидата в ЕС пока намного выше.

"Мы слышим предостережения, но они не являются преобладающими. Сегодня наше правительство, парламент и гражданское общество работают во всех европейских столицах, чтобы объяснить про Украину и развеять все сомнения", - проинформировала Стефанишина.

Кандидатство в ЕС:

28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе.

Киев заполнил и передал Еврокомиссии опросник, что было необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Первая часть опросника содержит политические и экономические критерии, по которым будет оцениваться готовность Украины получить статус кандидата на членство. Вторая - охватывает оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС. Официальный Киев надеется, что в июне страны-члены Евросоюза поддержат решение о статусе Украины как кандидата.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с рекомендацией Евросоюза предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС.

Решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС ожидается 23-24 июня.

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