Решение о предоставлении Украине статуса кандидата усилит не только наше государство, но и весь Европейский Союз.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении вечером, 11 июня.
"Сегодня начался финальный этап большого дипломатического марафона, который должен завершиться за полторы недели. И мы на самом деле в этом марафоне вместе с Европейским Союзом – в одной команде, и этой команде предстоит выиграть. Уверен, уже скоро получим ответ относительно статуса кандидата для Украины", - заявил президент Украины.
"Я убежден, что это решение может усилить не только наше государство, но и весь Евросоюз. И просто что еще должно произойти в Европе, чтобы скептикам стало понятно, что сам факт сохранения Украины за пределами Евросоюза, Европейского объединения работает против Европы? Например, для российских оккупантов все очевидно. Они так и говорят, когда издеваются над нашими людьми, что это якобы за то, что Украина пошла в Европу. А откуда же тогда в Европе скептики?" - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что Украина продолжает мощно работать на всех уровнях, чтобы получить правильное решение, "оно для нас очень важно".
Кандидатство в ЕС:
28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе.
Киев заполнил и передал Еврокомиссии опросник, что было необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Первая часть опросника содержит политические и экономические критерии, по которым будет оцениваться готовность Украины получить статус кандидата на членство. Вторая - охватывает оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС. Официальный Киев надеется, что в июне страны-члены Евросоюза поддержат решение о статусе Украины как кандидата.
8 июня Европарламент поддержал резолюцию с рекомендацией Евросоюза предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС.
Решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС ожидается 23-24 июня.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Джонсон предлагает Украине новый альянс вместо вступления в Евросоюз - СМИ
- "Только мы за": премьер Италии заявил, что все крупные страны ЕС против предоставления Украине статуса кандидата
- В ЕС есть "позитивное" и "негативное" решение о статусе кандидата для Украины - СМИ