Украина продолжает работать на всех уровнях, чтобы получить правильное решение.

Решение о предоставлении Украине статуса кандидата усилит не только наше государство, но и весь Европейский Союз.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении вечером, 11 июня.

"Сегодня начался финальный этап большого дипломатического марафона, который должен завершиться за полторы недели. И мы на самом деле в этом марафоне вместе с Европейским Союзом – в одной команде, и этой команде предстоит выиграть. Уверен, уже скоро получим ответ относительно статуса кандидата для Украины", - заявил президент Украины.

"Я убежден, что это решение может усилить не только наше государство, но и весь Евросоюз. И просто что еще должно произойти в Европе, чтобы скептикам стало понятно, что сам факт сохранения Украины за пределами Евросоюза, Европейского объединения работает против Европы? Например, для российских оккупантов все очевидно. Они так и говорят, когда издеваются над нашими людьми, что это якобы за то, что Украина пошла в Европу. А откуда же тогда в Европе скептики?" - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Украина продолжает мощно работать на всех уровнях, чтобы получить правильное решение, "оно для нас очень важно".

Кандидатство в ЕС:

28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе.

Киев заполнил и передал Еврокомиссии опросник, что было необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Первая часть опросника содержит политические и экономические критерии, по которым будет оцениваться готовность Украины получить статус кандидата на членство. Вторая - охватывает оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС. Официальный Киев надеется, что в июне страны-члены Евросоюза поддержат решение о статусе Украины как кандидата.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с рекомендацией Евросоюза предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС.

Решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС ожидается 23-24 июня.

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