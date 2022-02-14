Министр обороны Алексей Резников заявляет, что его немецкая коллега Кристин Ламбрехт подтверждает право Украины выбирать самостоятельно оборонительные альянсы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Резников сказал во время включения в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
Глава оборонного ведомства Украины рассказал о телефонном разговоре с немецким коллегой Кристиной Ламбрехт.
"Я услышал поддержку нашей территориальной целостности и, соответственно, нашего права на вступление в любой оборонный альянс, что никто не имеет права вето запрещать нам это делать", - заявил Резников.
Читайте такжеВ Беларуси заявили, что войска РФ не будут наступать на Украину с ее территории - Резников"Я высказал свои соображения и суждения относительно желания нашего, как бы мы хотели дополнительно еще получить поддержку со стороны правительства Германии. И мы договорились о предстоящей дальнейшей встрече", - сказал Резников.
Курс Украины на вступление в НАТО
В коммюнике по итогам последнего саммита Альянса в Брюсселе 14 июня 2021 года отмечалось, что Украина станет членом НАТО с помощью реализации Плана действий по членству.
Президент США Джо Байден заявлял, что оккупация Россией части украинских территорий не влияет на вступление в НАТО, но Украина должна очиститься от коррупции. Он подчеркивал, что Украина должна соответствовать определенным критериям, чтобы получить ПДЧ.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны НАТО в 2022 году предоставить Украине ПДЧ.
1 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в НАТО.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг неоднократно подчеркивал, что НАТО не пойдет на уступки России в вопросе приближения Украины к членству. По его словам, Украина имеет право на защиту и вместе с НАТО будет определять вопрос членства в Альянсе.