Он сообщил министру обороны Германии о желании получить дополнительную поддержку от этой страны.

Министр обороны Алексей Резников заявляет, что его немецкая коллега Кристин Ламбрехт подтверждает право Украины выбирать самостоятельно оборонительные альянсы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Резников сказал во время включения в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Глава оборонного ведомства Украины рассказал о телефонном разговоре с немецким коллегой Кристиной Ламбрехт.

"Я услышал поддержку нашей территориальной целостности и, соответственно, нашего права на вступление в любой оборонный альянс, что никто не имеет права вето запрещать нам это делать", - заявил Резников.

Читайте такжеВ Беларуси заявили, что войска РФ не будут наступать на Украину с ее территории - Резников"Я высказал свои соображения и суждения относительно желания нашего, как бы мы хотели дополнительно еще получить поддержку со стороны правительства Германии. И мы договорились о предстоящей дальнейшей встрече", - сказал Резников.

Курс Украины на вступление в НАТО

В коммюнике по итогам последнего саммита Альянса в Брюсселе 14 июня 2021 года отмечалось, что Украина станет членом НАТО с помощью реализации Плана действий по членству.

Президент США Джо Байден заявлял, что оккупация Россией части украинских территорий не влияет на вступление в НАТО, но Украина должна очиститься от коррупции. Он подчеркивал, что Украина должна соответствовать определенным критериям, чтобы получить ПДЧ.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны НАТО в 2022 году предоставить Украине ПДЧ.

1 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в НАТО.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг неоднократно подчеркивал, что НАТО не пойдет на уступки России в вопросе приближения Украины к членству. По его словам, Украина имеет право на защиту и вместе с НАТО будет определять вопрос членства в Альянсе.