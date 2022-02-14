Соответствующий проект закона подготовили еще месяц назад, отметил глава фракции "Слуга народа".

В Верховную Раду будет внесен законопроект о запрете покидать Украину чиновникам и народным депутатам в случае введения чрезвычайного или военного положения.

Об этом сказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии журналистам.

Он отметил, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский сказал, что покидать Украину "выглядит просто как измена, хотя юридически это можно".

Арахамия рассказал, что еще месяц назад, когда "только начиналась эта волна", подготовил соответствующий законопроект.

"Но потом мне Министерство иностранных дел сказало, что это будет каким-то образом способствовать возможным паническим настроениям. Я это отложил. Сегодня или завтра буду регистрировать законопроект", – отметил глава фракции "СН".

По его словам, документом предусматривается, что в случае если будет введено чрезвычайное или военное положение в Украине, чиновникам всех категорий, народным депутатам будет запрещен выезд за границу. Также надо вписать норму, что таких депутатов необходимо лишать мандатов, добавил Арахамия.

Напомним, 13 февраля нардеп Александр Дубинский сообщил, что депутатам из партии "Слуга народа" запретили покидать территорию Украины.

Позже экс-нардеп Игорь Мосийчук поделился мнением, что в Украине скоро введут военное положение, и именно поэтому "слугам народа" якобы запретили покидать территорию государства.

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