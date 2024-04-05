Макеев заявил, что считает позицию издания абсурдной.

Немецкая газета Berliner Zeitung выступила с обвинением в запугивании в адрес посла Украины Алекся Макеева.

Как пишет Bild, украинский посол раскритиковал газету Berliner Zeitung за то, что она распространяет пророссийские нарративы. "Даже российское посольство с радостью их репостит - настолько там искажены реальность и правда о российской войне", - написал он. Также он сравнил газету с иновещанием "Московского радио" - пропагандистской радиостанцией СССР.

На это Berliner Zeitung ответила, что рассматривает претензии Макеева, как необоснованные нападки на поименно названных редакторов и авторов, "попытку запугивания и, следовательно, как посягательство на свободу прессы". В издании пошли еще дальне и заявили, что украинский посол атакует их, поскольку сам сотрудничает с конкурирующим изданием Tagesspiegel.

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Комментируя сложившуюся ситуацию изданию BILD, Макеев отметил: "На мою основанную на фактах критику манипулятивных репортажей, Berliner Zeitung изобразила себя жертвой и исказила мою критику, превратив это в атаку на свободу прессы". Дипломат добавил, что уважает и ценит свободу прессы, а также настоящую культуру дебатов и свободу выражения мнений, но не подмену понятий для отвлечения внимания. "Ни на один пункт моей критики не был дан объективный ответ. А абсурд о том, что посол якобы защищает украинские интересы не по должности, а ради конкурирующей газеты - это чистая клевета"", - констатировал Макеев.

Украинский посол в Германии

Весной прошлого года бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, известный своими резкими высказываниями, в который раз публично раскритиковал своего преемника Алексея Макеева. Макеев ответил. Он сказал, что обвинение его предшественника Мельника, который сейчас занимает должность заместителя главы МИД, не является официальной позицией МИД. Он также подчеркивает, что результаты его работы можно легко увидеть.

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