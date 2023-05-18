Мельник заявил, что Макеев должен "поднять ягодицы".

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, известный своими резкими высказываниями, в который раз публично раскритиковал своего преемника Алексея Макеева. Макеев ответил.

Посол Украины убеждает, что обвинение его предшественника Мельника, который сейчас занимает должность заместителя главы МИД, не является официальной позицией МИД. Он также подчеркивает, что результаты его работы можно легко увидеть.

"Я не реагирую на личное. Потому что все, что сейчас сказал Мельник, не является официальной позицией МИД или президента. Это является личной позицией Андрея Мельника. И поэтому на личные выпады я не реагирую. Я – посол, я представляю президента, представляю правительство, представляю украинское государство и каждого украинца здесь, в Германии. И на этой позиции я не имею права и не желаю высказывать позицию личную. Она является официальной. И то, чего мы смогли достичь за последние 7 месяцев, как я на этом посту, мы об этом говорили, кажется, последних 25 минут. Вы их можете сами увидеть", – заявил Макеев в интервью "Радио Свобода".

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Украинский дипломат Андрей Мельник возглавлял дипломатическое представительство Украины в Германии 8 лет – значительно дольше, чем послы работают обычно.

На посту он запомнился, в частности, громкой критикой властей Германии. 9 июля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии, тогда ему устроили особое прощание.

В ноябре Мельник был назначен заместителем главы МИД Украины, а послом Украины в Германии вместо него стал Алексей Макеев.

В апреле Мельник раскритиковал своего преемника в комментарии изданию Zeit, заявив, что ранее Украина руководила дискуссией по поставкам немецкого оружия, а теперь "просто плывет по течению" и только благодарит. Тогда Макеев назвал такие заявления "злыми выпадами" и напомнил, что сейчас именно он занимает должность посла.

9 мая Мельник в комментарии RND обвинил Макеева в наглости и призвал прислушиваться к критике из Киева. Он также косвенно обвинил его в ненадлежащем выполнении работы.

"Он должен поднять свои ягодицы, наконец громко говорить о жизненно важных вопросах, таких как немецкие истребители и военные корабли и вступление в НАТО, и достичь результатов", – заявил Мельник.

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