Это вторая ступень аварийного плана на случай чрезвычайной ситуации.

Власти Германии активировали режим тревоги из-за сокращения запасов и поставок газа. При этом жителей предупредили о росте цен на газ.

Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, сообщает Zeit.

Он пояснил, что Россия резко сократила поставки газа в Германию, поэтому страна активизирует так называемый режим тревоги - вторая ступень аварийного плана на случай чрезвычайной ситуации.

"Мы находимся в состоянии газового кризиса. Отныне газ - это дефицитный товар. Цены уже сегодня высокие, и нам следует приготовиться к их дальнейшему повышению", - заявил он.

При этом министр назвал ситуацию в Германии "экономической атакой" со стороны России. Уровень тревоги также является предпосылкой для планов федерального правительства по сокращению потребления газа в электроэнергетике и большему использованию угольных электростанций.

Стоит отметить, что вторая ступень аварийного плана вводится при перебоях с газоснабжением или во время высоко спроса. На данном этапе поставщики газа могут повышать цены.

Напомним, "Газпром" заявил, что резко снизит поставки газа "Северным потоком-1" из-за задержки с ремонтом агрегатов.

Европейские страны вводят чрезвычайные планы по переходу на уголь из-за резкого сокращения поставок газа российским "Газпромом".

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