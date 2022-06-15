Ранее Медведев поставил под сомнение существование в будущем Украины.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на угрозы заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева относительно исчезновения Украины с карты мира через два года в связи с возможным получением ленд-лиза на газ из США.

Как написал Подоляк в Twitter, такое мог сказать лишь "маленький человек с большими комплексами".

"Если бы российский империализм имел лицо, это был бы Медведев. Маленький человек с большими комплексами, единственная возможность которого привлечь к себе внимание и самоутвердиться – брызнуть ядом в сторону Украины или угрожать миру", - отметил советник председателя ОП.

Он подчеркнул, что "Украина была, есть и будет. Где будет Медведев через 2 года - вопрос".

Как писал УНИАН, Медведев поставил под сомнение существование Украины.

"Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ с оплатой поставки через два года. Иначе предстоящей зимой просто замерзнет. Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?",- написал он.

Как сообщалось, Украина предложила США соглашение о поставках сжиженного природного газа по ленд-лизу. Чтобы таким образом получить от американской стороны около шести миллиардов кубометров СПГ.

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