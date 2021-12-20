Порошенко подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

В Госбюро расследований официально подтвердили сообщение пятому президенту Украины Петру Порошенко о подозрении в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций.

Как сообщается на сайте ГБР следователи расследуют уголовное производство в отношении организации преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.

Читайте также"Пьяный бывший" или "Батя в здании": соцсети отреагировали на выходку Порошенко на канале "Рада"В частности, Порошенко подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в частности из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР"и " ДНР".

Напоминается, что производство осуществляется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины.

Санкциями вышеуказанных статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В ГБР уточнили, что в связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично оно было вручено способом, предусмотренным Уголовным процессуальным кодексом (направлено по месту жительства, регистрации, а также по месту работы).

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Автор: Антонина Доломанжи