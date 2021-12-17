В партии экс-президента утверждают, что зарубежный визит он запланировал заранее, однако журналисты узнали, что авиабилет был куплен перед самым вылетом.

Пятый президент, нардеп Петр Порошенко после сегодняшнего инцидента с Государственным бюро расследований улетел за границу.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность" после того, как Порошенко в аэропорту "Борисполь" встретил его коллега по парламенту, "слуга народа" Александр Мережко.

"Приятно встретить коллегу. Петр Алексеевич в Борисполе", - написал Мережко, добавив фото экс-президента. Позже запись исчезла со страницы "слуги", ее скриншот опубликовало издание "Страна".

В "Евросолидарности" утверждают, что Порошенко отбыл в "заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу". В Стамбуле Порошенко якобы должен встретиться со Вселенским патриархом Варфоломеем, а в Польше принять участие в международной конференции на тему "Россия – Украина – НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге".

При этом издание "Страна" сообщает со ссылкой на источник в следственных органах, что Порошенко приобрел билет на самолет в Стамбул сегодня в 19:13 - через 15 минут после появления в СМИ информации о якобы планах вручить ему подозрение в понедельник.

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Пресс-служба "Евросолидарности" впоследствии обнародовала еще одно заявление, в которой обвинила ГБР в политическом преследовании Порошенко и упомянули об экс-президенте Викторе Януковиче.

"Адвокаты Петра Порошенко публично предоставили исчерпывающие ответы и все аргументы относительно политически мотивированного так называемого "угольного дела" и его полной необоснованности. Примечательно, что любимым временем Виктора Януковича для преследования оппозиционных лидеров и его политических конкурентов были новогодние праздники", - заявляет партийная пресс-служба.

Порошенко сбежал от ГБР: что произошло

Ранее в пятницу пресс-служба Госбюро расследований заявила, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове. Речь идет об "угольном" деле, в котором фигурирует кум Путина Виктор Медведчук.

"Сегодня, 17 декабря, для установления всех обстоятельств уголовного производства и принятия соответствующих решений работники ГБР вблизи Верховной Рады пытались вручить повестку о вызове народного депутата Украины Петру Порошенко, однако он проигнорировал представителей правоохранительного органа и уехал в неизвестном направлении", - говорится в сообщении ГБР.

Отметим, на обнародованном ГБР видео хорошо слышно, как из машины Порошенко раздается нецензурная брань - мужской голос требует от водителя ехать.

"Угольное" дело против Медведчука

Ранее, 8 октября, народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку объявили о подозрении в государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля на оккупированной территории Донбасса.

По данным следствия, после захвата Россией части украинского Донбасса возникла необходимость в закупке угля на мировом рынке, в частности в ЮАР. Российские власти имели планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость.

Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся сговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР. В конце концов те контракты были сорваны, что спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии в стране.

Впоследствии при содействии Медведчука и с целью возвращения Украины к орбите влияния РФ были организованы незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.

12 ноября в этом деле следователи СБУ и ГБР вручили подозрение бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины Владимиру Демчишину (ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины ‒ содействие террористической группе или террористической организации).

Следствием установлено, что министр, превышая свои служебные полномочия, заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями "Л/ДНР". В частности, по поставкам угля на общую сумму более 3 млрд грн. В результате противоправных действий министра террористы получили более 200 млн грн.

Автор: Виолетта Орлова