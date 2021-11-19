В ЕС подтвердили позицию, что Крым - украинская территория, незаконно аннексированная Россией.

В Европейском Союзе ответили президенту Болгарии Румену Радеву, кому на самом деле принадлежит Крымский полуостров.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил спикер по иностранным делам и политике безопасности в Европейской комиссии Петер Стано, видеозапись брифинга размещена на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии.

"Европейская позиция по Крыму очень четкая с 2014 года и была усилена и повторена Европейским Союзом бесчисленное количество раз. С точки зрения Европейского Союза, его 27 стран-членов, Крым - это Украина. Крым - это украинская территория, которая противоправно была аннексирована Россией с нарушением международного права", - сказал Стано.

Президент Болгарии назвал Крым "российским"

Читайте такжеРада должна быть готова ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью - глава МВД (обновлено)Как сообщал УНИАН, действующий президент Болгарии Румен Радев назвал украинский Крым, временно оккупированный Российской Федерацией, российской территорией.

Об этом он заявил на телевизионных дебатах перед вторым туром президентских выборов, которые состоятся 21 ноября.

В то же время, его оппонент Анастас Герджиков назвал Крым украинской территорией.

При этом, 19 ноября в Министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Болгарии в Киеве Костадин Коджабашев. В МИД Украины заявили о недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева.

Автор: Виталий Саенко