Британский чиновник подчеркнул, что Украина не является членом НАТО.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал "маловероятным" то, что Запад в случае масштабного вторжения России поможет Украине войсками.

Как сообщает "Радио Свобода", об этом он сказал в интервью Spectator TV, опубликованном 18 декабря.

"Это факт, что Украина не является членом НАТО, поэтому маловероятно, что кто-то отправит войска в Украину, чтобы бросить вызов России... Мы не должны обманывать людей относительно этого", – отметил Уоллес.

Ранее он неоднозначно высказывался по поводу возможного военного вмешательства, заявляя лишь, что Британия может использовать "обороноспособность" против Москвы.

Читайте такжеВ Британии призвали Путина отступить от границ УкраиныНапомним, 8 декабря президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что не рассматривает возможность отправки в Украину американских войск в одностороннем порядке.

С конца октября этого года в западных СМИ начали появляться публикации об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

21 ноября руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – в начале февраля 2022 года.

В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что РФ разместила у границ Украины, на оккупированных территориях в Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей 115 тыс. военнослужащих.

Москва отрицает обвинения в подготовке к нападению на Украину и указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Вместе с тем США и ЕС пригрозили РФ серьезными санкциями в случае нового вторжения в Украину.

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Автор: Светлана Закелова