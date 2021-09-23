По словам посла Великобритании и Северной Ирландии в Украине, выполнение этого закона должно быть юридически обоснованным и аполитичным.

Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Мелинда Симмонс убеждена, что принятый сегодня закон об олигархах может сыграть роль в уменьшении вредного влияния на украинскую политику.

Об этом она написала в микроблоге в Twitter.

"Закон "о деолигархизации" может сыграть роль в уменьшении вредного влияния собственных интересов на политику и экономику Украины", - отметила она.

По словам посла, выполнение этого закона должно быть юридически обоснованным и аполитичным. "Для того, чтобы этот шаг стал длительной реальностью, потребуются полная прозрачность, решительные антимонопольные меры, реальная конкуренция в энергетическом секторе, сильное общественное вещание и, конечно, судебная реформа", - подчеркнула Симмонс.

Закон об олигархах

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 сентября, Верховная Рада приняла президентский законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов) (№5599).

Многие депутаты возмущались, что законопроект рассматривали по спецпроцедуре, то есть рассмотрели лишь 13 поправок из поданных 1 тыс. 270.

Законом определено, что олигархом считается физическое лицо, которое одновременно соответствует как минимум трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на СМИ; является конечным бенефициарным собственником субъекта хозяйствования, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает такое положение; подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Решение об исключении лица из реестра олигархов принимается в случае установления факта несоответствия такого лица одновременно по меньшей мере двум из признаков.

Устанавливается, что решение о признании лица таким, которое имеет значительное экономическое и политическое влияние в общественной жизни (олигархом), принимается Советом нацбезопасности и обороны на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Нацбанка, СБУ или Антимонопольного комитета.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через 6 месяцев со дня вступления его в силу. Он теряет силу через 10 лет со дня введения его в действие.

Автор: Светлана Закелова