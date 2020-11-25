Владислав Криклий / фото УНИАН

Пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Оксана Герасимова опровергла информацию о вероятном увольнении руководителя ведомства Владислава Криклия.

Читайте такжеМинистр инфраструктуры-фигурант уголовного дела Криклий заявляет, что готов к отставкеОб этом пишет Радио Свобода.

«Это слухи, мы не комментируем слухи. Очень обидно, что это дает «Украинская правда» со ссылкой на слухи. И отмечает почему-то об одном министре, не говоря о других. Министр работает, надо много работать – сами видите, какая ситуация в стране», – сказала Герасимова.

Возможное увольнение Криклия: предыстория

Информацию о вероятной отставке министра инфраструктуры обнародовала УП со ссылкой на собственные источники.

Отмечалось, что подобную идею продвигает заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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Автор: Катерина Шварц