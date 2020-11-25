Пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Оксана Герасимова опровергла информацию о вероятном увольнении руководителя ведомства Владислава Криклия.

Читайте такжеМинистр инфраструктуры-фигурант уголовного дела Криклий заявляет, что готов к отставкеОб этом пишет Радио Свобода.

«Это слухи, мы не комментируем слухи. Очень обидно, что это дает «Украинская правда» со ссылкой на слухи. И отмечает почему-то об одном министре, не говоря о других. Министр работает, надо много работать – сами видите, какая ситуация в стране», – сказала Герасимова.