Сменить все правительство сейчас не получится, пишет УП.

Министра инфраструктуры Владислава Криклия могут отправить в отставку, а вместо него назначить действующего председателя Укравтодора Александра Кубракова.

Как пишет УП со ссылкой на собственные источники, подобную идею продвигает замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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"Сейчас снять все правительство не удастся, но есть несколько министров, которых будут менять отдельно. Например, главу Мининфраструктуры Криклия. На его место Тимошенко предлагает поставить своего друга главу Укравтодора Кубракова", – заявил изданию один из информированных членов правительства.

Как пишет УП, Кирилл Тимошенко таким образом пытается участвовать в переформатировании Кабмина, хотя его направлением ответственности в ОП сейчас является региональная политика.

Ранее стало известно, что в Верховной Раде собрали более трети голосов народных депутатов за инициативу об отставке правительства Дениса Шмыгаля.

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Автор: Юрий Годован