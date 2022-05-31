Во время работы Денисовой на посту омбудсмена обнародовалась достаточно деликатная информация, отметил народный избранник.

Народный депутат Денис Маслов сообщил, что на офис омбудсмена поступали многочисленные жалобы и нарекания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона сообщил народный депутат, член комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов.

Маслов прокомментировал сегодняшнее решение парламента об увольнении омбудсмена Людмилы Денисовой.

"Прежде всего, должность омбудсмена предусматривает обязанности по обеспечению прав и свобод человека, и это очень тонкая работа со многими национальными и международными органами. В этом случае в соцсети и на телевидение попадала довольно деликатная информация, которая не только не помогает в решении проблем, а еще и делает вред интересам людей и страны в целом. Стоит вспомнить случай, когда было сообщено в соцсетях о том, что в Херсонской области 57 наших детей-сирот прячутся в церквях. Эту информацию сразу же использовали российские спецслужбы, и этих детей быстро вывезли на территорию РФ. Второе, от многих своих коллег в парламенте слышал нарекания по коммуникации в офисе омбудсмена. Часто в ответ на обращение коллеги получали только отписки вместо решения конкретных проблем. Имеем жалобы так же и от ветеранов АТО", - сказал он.

Также Маслов опроверг информацию о возможных кандидатах на соответствующую должность.

"Эта институция должна быть обновлена. Определенного перечня кандидатов еще нет, а та информация, которую распространяли в медиа, не соответствует действительности", - заявил народный избранник.

Активисты сообщали, что кандидатами на должность омбудсмена являются Марьяна Безуглая, Александр Качура и Николай Тищенко.

Напомним, 31 мая в Верховной Раде за увольнение Людмилы Денисовой с должности уполномоченного парламента по правам человека проголосовали 234 народных депутатов.

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