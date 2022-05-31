Денисова считает незаконным увольнение с должности уполномоченного парламента по правам человека.

Людмила Денисова заявила, что будет оспаривать свое увольнение с должности уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Денисова на своей странице в Facebook написали, что ее уволили незаконно.

"...Меня уволили вопреки Конституции, законам Украины и международным стандартам. Это решение я буду оспаривать в суде. Закон един для всех!..", - утверждает она.

Напомним, 31 мая в Раде за увольнение Людмилы Денисовой с должности уполномоченного парламента по правам человека проголосовали 234 народных избранника.

Потом активисты сообщили, что кандидатами на должность омбудсмена являются Александр Качура, Николай Тищенко и Марьяна Безуглая.

Позже нардеп Денис Маслов прокомментировал решение Рады об увольнении Денисовой и сведения о возможных кандидатах на должность уполномоченного по правам человека.

По его словам, на офис омбудсмена поступали многочисленные жалобы и нарекания. Народный избранник добавил, что определенного перечня кандидатов на должность омбудсмена нет.

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