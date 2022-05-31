Людмила Денисова заявила, что будет оспаривать свое увольнение с должности уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
Денисова на своей странице в Facebook написали, что ее уволили незаконно.
"...Меня уволили вопреки Конституции, законам Украины и международным стандартам. Это решение я буду оспаривать в суде. Закон един для всех!..", - утверждает она.
Напомним, 31 мая в Раде за увольнение Людмилы Денисовой с должности уполномоченного парламента по правам человека проголосовали 234 народных избранника.
Потом активисты сообщили, что кандидатами на должность омбудсмена являются Александр Качура, Николай Тищенко и Марьяна Безуглая.
Позже нардеп Денис Маслов прокомментировал решение Рады об увольнении Денисовой и сведения о возможных кандидатах на должность уполномоченного по правам человека.
По его словам, на офис омбудсмена поступали многочисленные жалобы и нарекания. Народный избранник добавил, что определенного перечня кандидатов на должность омбудсмена нет.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Рада поддержала санкции против патриарха Кирилла и еще семерых деятелей РПЦ
- Украине нельзя успокаиваться, пока с ее земли не уйдет последний российский сапог - Данилов
- В СНБО рассказали, как медийные "гауляйтеры" Путина пытаются навредить украинцам