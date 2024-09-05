По его словам, для большой победы нужно как дальнобойное оружие, так и дальновидная внешняя политика.

Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обещает в корне изменить политику государства в отношении украинцев за рубежом.

Во время рассмотрения вопроса о его назначении он сообщил, что сейчас за рубежом находится более 7,5 миллионов украинцев. "Мы максимально упростим и обеспечим предоставление консульских услуг. Уже сделана система "электронный консул". Будем увеличивать и расширять сеть консульских учреждений и повышать качество предоставления услуг", - подчеркнул Сибига.

Министр отметил, что для достижения большой победы стране нужно как дальнобойное оружие, так и дальновидная внешняя политика. "И на этом пути наши действия должны быть быстрыми", - подчеркнул Сибига.

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По его словам, дипломатия должна быть не реактивной, а продуманной, системной и сильной, где нужно громкой, а где нужно - тихой. "Мерилом для каждого руководителя иностранных уставов станет результат, а не самопиар и публикации в соцсетях", - добавил он.

Кадровые изменения в МИД

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада проголосовала за увольнение Дмитрия Кулебы с должности министра иностранных дел. Он не пришел на заседание парламента.

По представлению президента Владимира Зеленского его должность занял первый заместитель главы МИД Андрей Сибига. За это решение проголосовали 258 народных депутатов,

Как известно, Сибига в 2016-2021 годах был послом Украины в Турецкой Республике. В 2021- 2024 - заместителем руководителя Офиса президента.

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