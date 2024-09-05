Кулеба сам написал заявление об отставке.

Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Дмитрия Кулебы с должности министра закоронных дел Украины. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.

Он отметил, что за данное решение проголосовало 240 народных депутатов Украины.

При этом Кулеба не присутствовал во время своего увольнения и не выступал с отчетом.

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"Председатель сказал: "министр отсутствует не по нашим причинам", - написал Железняк.

Кадровые изменения в правительстве - что известно

4 сентября председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в социальной сети Facebook сообщил, что в парламент поступило заявление от министра иностранных дел Украины Кулебы об отставке. Спикер парламента добавил, что заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.

В то же время вчера Верховная Рада не голосовала за отставку Кулебы. Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, вероятно, не было необходимых 226 голосов за отставку, поэтому вопрос отложили.

Среди кандидатов на должность руководителя МИД Украины сейчас первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига. Кандидатуру руководителя МИД должна предлагать не парламентская коалиция, а, согласно законодательству Украины, президент Украины.

Дмитрий Кулеба - последние новости

Напомним, недавно возник скандал с Польшей из-за высказываний Кулебы относительно "акции Висла". Тогда глава МИД Украины заявил, что события происходили на "украинских территориях". Это заявление вызвало возмущение польских политиков, которые даже призвали признать Кулебу персоной нон-грата в Польше.

А, по мнению The Telegraph, Кулеба подал в отставку после неудачи с дальнобойными ракетами.

Дмитрий Кулеба - что о нем известно

Кулеба родился в 1981 году в г. Сумы. В 2003 году с отличием окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "Международное право". Кандидат юридических наук (2006 г.).

С августа 2019 года по март 2020 года - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

С 4 марта 2020 года назначен министром иностранных дел Украины.

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