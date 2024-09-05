Он работал заместителем руководителя Офиса президента Украины, а также 5 лет был послом Украины в Турции.

Сегодня Верховная Рада проголосовала за назначение Андрея Сибиги министром иностранных дел Украины, на этой должности он сменит ранее уволенного Дмитрия Кулебу. До этого Сибига был первым заместителем главы МИД, а всего у него более 25 лет дипломатического стажа.

Андрей Иванович Сибига родился 1 января 1975 года в городе Зборов Тернопольской области. Окончил Львовский государственный университет им. И.Франко по специальностям "правоведение" и "международные отношения". Владеет польским и английским языками. Женат, воспитывает троих детей.

Дипломатическую карьеру Сибига начал в 1997 году.

В 1997-1998 годах занимал должности атташе, третьего, второго секретаря отдела государственно-правовых вопросов Министерства иностранных дел.

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Также он был первым секретарем по консульским вопросам Посольства Украины в Республике Польша, занимал должность заместителя директора департамента – начальника отдела, заместителя директора департамента МИД.

С 2008 года – советник-посланник Посольства Украины в Республике Польша. А с 2012 года – и.о. директора, директор Департамента консульской службы МИД.

В 2016 году он был назначен послом Украины в Турции, где работал до 2021 года. Имеет соответствующий дипломатический ранг с 2017 года.

В мае 2021 года Сибига был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. В ОП он занимался вопросами внешней политики и развития стратегического партнерства.

А в апреле 2024 года стал первым заместителем министра иностранных дел Украины по решению правительства.

Сибига имеет орден "За заслуги" II степени (22 декабря 2021) и III степени (2020 год).

Сегодня, 5 сентября, Рада проголосовала за назначение Сибиги главой МИД. За это решение проголосовали 258 народных избранников. Ранее Верховная Рада также уволила с должности предыдущего министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, который занимал эту должность с марта 2020 года.

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