Сибига имеет дипломатический стаж более 20 лет / фото УНИАН, Александр Синица

Сегодня Верховная Рада проголосовала за назначение Андрея Сибиги министром иностранных дел Украины, на этой должности он сменит ранее уволенного Дмитрия Кулебу. До этого Сибига был первым заместителем главы МИД, а всего у него более 25 лет дипломатического стажа.

Андрей Иванович Сибига родился 1 января 1975 года в городе Зборов Тернопольской области. Окончил Львовский государственный университет им. И.Франко по специальностям "правоведение" и "международные отношения". Владеет польским и английским языками. Женат, воспитывает троих детей.

Дипломатическую карьеру Сибига начал в 1997 году.

В 1997-1998 годах занимал должности атташе, третьего, второго секретаря отдела государственно-правовых вопросов Министерства иностранных дел.

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Также он был первым секретарем по консульским вопросам Посольства Украины в Республике Польша, занимал должность заместителя директора департамента – начальника отдела, заместителя директора департамента МИД.

С 2008 года – советник-посланник Посольства Украины в Республике Польша. А с 2012 года – и.о. директора, директор Департамента консульской службы МИД.

В 2016 году он был назначен послом Украины в Турции, где работал до 2021 года. Имеет соответствующий дипломатический ранг с 2017 года.

В мае 2021 года Сибига был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. В ОП он занимался вопросами внешней политики и развития стратегического партнерства.

А в апреле 2024 года стал первым заместителем министра иностранных дел Украины по решению правительства.

Сибига имеет орден "За заслуги" II степени (22 декабря 2021) и III степени (2020 год).

Сегодня, 5 сентября, Рада проголосовала за назначение Сибиги главой МИД. За это решение проголосовали 258 народных избранников. Ранее Верховная Рада также уволила с должности предыдущего министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, который занимал эту должность с марта 2020 года.

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