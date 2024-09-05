Новым министром иностранных дел Украины стал Андрей Сибига

Ранее Рада уволила Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел.

Верховная Рада Украины назначила министром иностранных дел Украины первого заместителя министра Андрея Сибигу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

Он отметил, что за это решение проголосовали 258 народных депутатов, выложив также фото табло с результатами голосования.

Как отмечается на сайте МИД, Сибига в 2016-2021 годах был послом Украины в Турецкой Республике.

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В 2021- 2024 - заместитель руководителя Офиса президента Украины, а с 2024 года - первый заместитель министра иностранных дел Украины.

Дмитрий Кулеба больше не глава МИД

Как сообщал УНИАН, 4 сентября парламент должен был рассматривать вопрос об увольнении Дмитрия Кулебы с должности министра иностранных дел. Как отметил Железняк, вероятно, не было необходимых 226 голосов за отставку, поэтому этот вопрос отложили.

Сегодня, 5 сентября, Рада таки смогла уволить Кулебу с должности. Во время увольнения Кулеба в Раде не присутствовал и отчета о работе не предоставлял.

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