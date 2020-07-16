Возле Рады собирается митинг в поддержку украинского языка (видео)

Здание парламента усиленно охраняют около сотни правоохранителей.

Возле Верховной Рады собирается митинг в поддержку украинского языка.

Как передает корреспондент УНИАН, около полутысячи человек собрались на площади Конституции. Это представители различных политических и общественных организаций.

Они держат флаги Национального корпуса, Народного руха Украины, «Европейской солидарности», «Свободы» и других политических и общественных объединений.

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На площади Конституции установлена сцена, с которой звучат украинские песни.

Здание парламента усиленно охраняют около сотни правоохранителей.

Напомним, что сегодня на пленарном заседании ВР должен был рассматриваться законопроект по обучению на украинском языке (№ 2362), однако вчера вечером стало известно, что его сняли с рассмотрения.

Законопроектом № 2362 народного депутата Максима Бужанского предусмотрено исключить из законодательства норму о том, что представители национальных меньшинств Украины, язык которых является официальными языком Европейского Союза, и которые начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года на языке своего национального меньшинства, к 1 сентября 2023 года продолжают получать образование на языке своего национального меньшинства, с постепенным увеличением количества учебных предметов, которые изучаются на украинском языке.

Также законопроектом предусмотрено исключить норму, согласно которой с 1 сентября 2018 года национальные меньшинства, языки которых относятся к официальным языкам Европейского Союза, должны изучать украинский язык.

То есть законопроектом предусмотрено, что и после 1 сентября в украинских школах может быть преподавание на русском языке.

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