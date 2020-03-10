Верховная Рада рассмотрит изменения в закон о функционировании украинского языка - Разумков

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019 года.

Верховная Рада Украины рассмотрит изменения в закон о функционировании украинского языка как государственного.

Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина».

Он отметил, что по этому вопросу есть соответствующие законопроекты.

«Если я не ошибаюсь, то один из них прошел комитет. И они попадут в зал. А дальше решение будет принимать Верховная Рада», - сказал Разумков.

Как сообщал УНИАН, закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в силу 16 июля 2019 года.

6 декабря Венецианская комиссия обнародовала заключение относительно языкового закона. Согласно документу, закон не устанавливает надлежащего баланса между украинским языком и языками меньшинств. Комиссия призвала украинскую власть отсрочить воплощение положений языкового закона до принятия закона о национальных меньшинствах.

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10 декабря народный депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский заявил, что внес в парламент законопроект о признании закона о функционировании украинского языка как государственного утратившим силу.

При этом целесообразность отмены языкового закона Бужанский обосновывает рекомендациями Венецианской комиссии. Он уверен, что отмена закона об украинском языке «откроет возможность для написания действительно стоящего документа», а также для «широкой дискуссии на эту тему между жителями востока и запада Украины, националистами, рационалистами, деятелями культуры, представителями медиа».

Комментируя законодательную инициативу Бужанского, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что «не каждый законопроект, зарегистрированный депутатом от «Слуги народа», является позицией фракции».