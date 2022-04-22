Немецкий канцлер заявил о готовности его страны стать гарантом безопасности для Украины.

Германия готова стать гарантом безопасности Украины и для этого она сделает все необходимое.

Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, передает Spiegel.

Он подчеркнул, что сейчас самое важное это прекратить огонь в Украине и вывести российские войска.

"Должен быть мирный договор, который позволит Украине защитить себя в будущем. Мы сделаем все необходимое, чтобы гарантировать ее безопасность. И мы доступны в роли гарантов", - сказал он.

Шольц заверил, что "мира", каким его видит президент России Владимир Путин, не будет.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова предоставить необходимые Украине гарантии безопасности после окончания войны.

Напомним, что Украине нужны гарантии безопасности для мирного соглашения с Россией. В то же время, по замыслу ОП, это должно быть два документа: отдельно - гарантии и договор с РФ.

По предложенной Зеленским формуле потенциальная страна-гарант будет отвечать за свою подпись и гарантии для Украины. Так, потенциальную безопасность после войны готовы гарантировать Британия, Германия, Италия и Польша.

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