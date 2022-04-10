Сегодня уже есть несколько стран, согласившихся быть гарантами.

Несколько стран устно согласились стать гарантами безопасности для Украины. Это будет возлагать на каждую из них большую ответственность.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

"Что касается стран-гарантов, то этот вопрос очень и очень важен. Потому что это о том, хотят ли страны брать на себя ответственность, хотят ли брать лидеры этих стран на себя ответственность. Вопрос не просто о том, что ты что-то там подпишешь", - отметил советник председателя ОП.

По его словам, по предложенной президентом Владимиром Зеленским формуле, конкретная потенциальная страна-гарант будет отвечать за свою подпись и гарантии для Украины.

"Это очень важно. И это говорит о другой конструкции межгосударственных отношений. На сегодня мы понимаем что есть Британия, которая хочет это делать. Есть Италия, которая тоже сказала, что готова разговаривать об ответственности. Есть даже Германия, которая тоже говорит, что готова брать ответственность. Польша готова брать ответственность", - добавил Подоляк.

Также во время телемарафона Подоляк отметил, что в договоре будут не только Украина и Россия, а 5-7 других стран.

"Мы понимаем, что Россия постоянно меняет свои позиции. Поэтому мы хотим, чтобы в этом договоре было много стран. И сегодня разговор идет в рабочих подгруппах - как должна быть имплементирована часть стран-гарантов", - заявил Подоляк.

Гарантии безопасности для Украины: что стоит знать

Как сообщал УНИАН, 29 марта в турецком Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ.

Украина предложила подписать международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее.

Глава делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что среди гарантов официальный Киев видит страны-члены Совета безопасности ООН, в том числе Россию, США, Великобританию, Китай, Францию, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

Дипломат Александр Чалый, возглавляющий юридическую группу в украинской делегации на переговорах с РФ, заявил, что Украина стремится подписать договор о гарантиях безопасности, который должен стать дипломатическим форматом окончания войны. По его словам, Украина готова зафиксировать внеблоковый статус и статус безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета без вступления в военно-политические союзы.

В то же время, по словам Чалого, в договоре о гарантиях безопасности не будет возражений относительно возможности вступления Украины в Евросоюз.

Ранее было известно, что Турция готова стать гарантом безопасности для Украины.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил о готовности своей страны войти в число гарантов нейтрального статуса Украины.

По состоянию на 7 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что страны, которые могут быть потенциальными гарантами безопасности, еще не предоставляли своего видения по этому вопросу.

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