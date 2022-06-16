Президент сообщил, что в Румынии было создано немало рабочих мест для украинских беженцев.

Украина и ее граждане могут рассчитывать на румынское правительство и народ столько, сколько нужно.

Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис на пресс-конференции в Киеве после встречи с лидерами Украины, Германии, Франции и Италии.

В частности, президент сообщил, что в Румынии было создано немало рабочих мест для украинских беженцев.

"1,3 млн украинцев пересекли нашу границу – в основном женщины и дети. Мы предоставили все объекты для нужд образования. Более 2 тыс. украинских детей пошли в школу, 3 тыс. рабочих мест созданы для украинцев в моей стране. Мы также имеем мобилизацию гражданского общества - поразительную, небывалую поддержку Украины и украинцев. Нет сомнения в том, что украинцы могут рассчитывать на румынское правительство и народ, сколько нужно", – заявил Йоханнис.

Он также сообщил, что в Сучаве на полную мощность работает хаб международной гуманитарной помощи Украине. Уже было осуществлено более 40 соответствующих транспортных миссий.

Как сообщал УНИАН, 15 июня президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что поддержка Украины в войне с Россией должна включать предложение статуса кандидата на членство в ЕС.

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