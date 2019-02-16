Президент Румынии поддержал усиление НАТО в Черном море

Как известно, Альянс уже изучает возможность усиления своего присутствия в регионе Черного моря для поддержки Украины.

Президент Румынии Клаус Вернер Йоганнис заявляет о необходимости усиления присутствия Организации Североатлантического договора (НАТО) в регионе Черного моря.

Об этом Йоганнис сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"Поскольку Европейский Союз воплощает в жизнь свои решения относительно санкций, он должен продолжать неуклонно делать это. НАТО еще больше должно укреплять свой потенциал сдерживания и обороны на восточной границе. Именно поэтому Румыния решительно поддерживает усиление слаженности на восточном фланге. Более того, в регионе Черного моря, где обстановка в сфере безопасности все в большей степени сталкивается с вызовами, как мы это видели недавно, необходимо большее присутствие НАТО", - подчеркнул Йоганнис.

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Также он сказал, что Румыния достигла успеха в улучшении уровня осведомленности союзников по НАТО относительно ситуации в Черном море.

"На протяжении последних двух или трех лет нам удалось повысить осведомленность внутри НАТО, и НАТО теперь имеет стратегию для региона Черного моря", - сказал он и добавил, что существует много инициатив по Черноморскому региону.

Йоганнис отметил, что всегда просит союзников уделять внимание восточным рубежам Альянса.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс изучает возможность усиления своего присутствия в регионе Черного моря для поддержки Украины. Министр обороны Украины Степан Полторак отметил, что в 2019 году корабли НАТО почти ежемесячно будут заходить в украинские порты.