Сейчас Румыния не имеет официального срока для присоединения к зоне евро, но в министерстве финансов страны отметили, что возможно переход будет в 2029 году.

По заключению Европейской комиссии, Румыния не соответствует ни одному из условий, необходимых для перехода на евро.

Об этом говорится в отчете Еврокомиссии, сообщает Euractiv.

Каждые два года Комиссия оценивает прогресс по переходу на единую валюту стран-членов, которые не входят в еврозону, поскольку все государства-члены, кроме Дании, юридически обязались присоединиться к зоне евро.

"На фоне своей оценки правовой совместимости и выполнения критериев конвергенции, а также принимая во внимание дополнительные соответствующие факторы, комиссия считает, что Румыния не выполняет условий для перехода на евро", - говорится в отчете.

Комиссия пришла к выводу, что румынское законодательство не полностью совместимо с правилами еврозоны и страна нарушает все критерии, необходимые для принятия единой валюты.

Среди прочего, у Румынии есть проблемы с инфляцией, стабильностью государственных финансов, критерием обменного курса и конвергенцией долгосрочных процентных ставок.

Румыния уже пропустила или отложила несколько добровольно установленных сроков перехода на евро, хотя в прошлом она исполняла большинство критериев.

В настоящее время Румыния не имеет официального срока для присоединения к зоне евро, но министр финансов Адриан Касиу недавно заявил, что, возможно, страна присоединится к зоне евро в 2029 году.

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