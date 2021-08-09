Ограничительные меры введены против государственного предприятия "Беларуськалий", Национального олимпийского комитета Беларуси, бизнесменов и связанных с ними компаний.

Соединенные Штаты Америки ввели новые экономические санкции против режима Александра Лукашенко в Беларуси.

Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома по случаю годовщины мошеннических президентских выборов, которые состоялись 9 августа 2020 года.

В частности, президент США Джо Байден отписал исполнительный указ, которым применяются дальнейшие ограничительные меры против Александра Лукашенко и его режима.

Санкции вводятся за:

Постоянное наступление на права человека и демократические стремления белорусского народа;

за совершение межнациональных репрессий и злоупотреблений властью;

за посягательство на международные нормы;

за коррупцию.

Так, новый указ новый указ укрепляет полномочия, которые усиливают давление на режим Лукашенко за все вышеперечисленные поступки.

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В то же время Министерство финансов США и Государственный департамент вводят новые санкции против физических и юридических лиц.

В частности, под санкции попали:

Государственное предприятие "Беларуськалий". Это производственное объединение является крупнейшим в мире производителем минеральных калийных удобрений и выступает источником для незаконного обогащения режима Лукашенко;

Национальный олимпийский комитет Беларуси, который обвиняется в содействии отмыванию средств, в уклонении от соблюдения санкций и в лукавстве относительно запрета выдачи виз. Международный олимпийский комитет сделал публичное замечание белорусском НОК за неспособность защищать белорусских спортсменов от политической дискриминации и репрессий.

Читайте такжеМеркель посетит Украину: в ОП назвали дату и темы переговоровТакже под санкции попали известные бизнесмены, которые поддерживают режим Лукашенко, а также 15 компаний, которые связанные с этими бизнесменами, в том числе частный белорусский банк "Абсолютбанк". Еще под санкции попали дополнительные юридические учреждения, которые работают с табачными изделиями, в строительстве, энергетическом и транспортном секторах белорусской экономики.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Лукашенко заявил о своей способности вместе с Путиным "поставить Украину на колени".

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Автор: Виталий Саенко