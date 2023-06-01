В частности, необходимо единство Альянса по вступлению Украины, и над этим продолжается работа.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к членству в Организации Североатлантического договора, но ожидает от Альянса достижения соответствующего консенсуса.

Как сообщает издание The Financial Times, об этом глава государства сказал во время общения с медиа вместе с президентом Молдовы Майей Санду.

"Украина готова быть в НАТО. Мы готовы, когда НАТО будет готово... Нам нужно все единство в Альянсе и мы работаем над этим", - сказал Зеленский.

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При этом он отметил, что гарантии безопасности очень важны не только для Украины, но также для таких наших соседей как Молдова.

Членство Украины в НАТО - последние новости

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что будущее Украины - это членство в Альянсе, но сейчас надо оказывать военную поддержку. По его словам, Украина должна взять верх в войне с Россией и сохранить государственную независимость и суверенитет.

24 мая Столтенберг сказал, что в Альянсе существуют разные взгляды на будущую перспективу вступления Украины в НАТО, а единственный способ принятия решений требует консенсуса среди всех союзников. Он отметил, что сейчас продолжаются консультации по дальнейшему продвижению и путям удовлетворения стремления Украины приобрести членство в Альянсе.

Генеральный секретарь НАТО напомнил, что именно Украина и 31 государство-член Альянса должны принять решение по вопросу членства, а не Москва, потому что россияне не имеют права вето.

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