Президент прилетел на саммит Европейского политического сообщества.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Молдову для участия в саммите Европейского политического сообщества.

"Сегодня работаем в Молдове. Участие в саммите Европейского политического сообщества. Много двусторонних встреч. Развиваем коалицию истребителей и предлагаем коалицию Patriot. ЕС, НАТО, формула мира. Все для защиты нашего будущего", - сообщил Зеленский в Telegram.

Альтернатива вступлению Украины в НАТО

Как сообщал УНИАН, в мае 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой создание европейского политического сообщества, в рамках которой можно было бы развивать сотрудничество с Украиной.

В то же время, 22 мая министр правительства Франции по европейским делам Клеман Бон выразил убеждение, что на вступление Украины в Евросоюз может потребоваться 15-20 лет, но добавил, что сотрудничество с Украиной в это время могло бы развиваться в рамках новой инициативы Макрона.

Вас также могут заинтересовать новости: