Официальную заявку на вступление в НАТО Украина подала в сентябре 2022 года.

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что приглашение Украины в НАТО может стать ключевым фактором для окончания войны, рассказал он в интервью "Голоса Америки".

Россия должна это принять, "и она никуда не денется", добавил Ермак: "Она примет это. Потому что они изменили реальность. Это они напали на Украину".

Ермак подчеркнул, что НАТО нуждается в Украине, тогда как предыдущая система безопасности в Европе "не работает". "Мы все это увидели 24 февраля. Европа нуждается в защищенном мире. И без Украины это невозможно сделать", - отметил глава ОП.

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Также Ермак рассказал о документе "Киев секьюрити Компакт", который "учитывает всю ситуацию, возможные гарантии, которые мы можем получить, и объясняет почему гарантии именно такие". "Мы не говорим о пятой статье, пока мы не станем членами НАТО. То есть, это абсолютно реальные гарантии", - отметил он.

Украина в НАТО - главное

В Североатлантическом альянсе уже пришли к соглашению, что Украина сможет присоединиться к НАТО, но после завершения войны.

Тогда как Украина желает утвердить гарантии безопасности перед вступлением в Альянс. В частности, члены НАТО уже согласовали обновленный и более тесный формат партнерства, но без предоставления членства в Альянсе, что, по данным СМИ, произойдет уже в июле 2023 года.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не готовит "альтернативу членству в НАТО": "И не рассматриваем это как компромисс. И это сейчас я говорю не нашему обществу, потому что наше общество это четко осознает. Я это говорю некоторым лидерам, некоторым государствам, которые постоянно ищут компромисс будущему членству Украины в НАТО".

Официальную заявку на вступление в НАТО Украина подала в сентябре 2022 года на фоне попытки Путиным аннексировать четыре украинские области.

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