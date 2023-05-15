Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что союзники согласуют многолетнюю программу помощи Украине в продвижении к военным стандартам НАТО на июльском саммите в Вильнюсе, сообщает Reuters.
Он отметил, что это также поможет Украине в продвижении к членству в НАТО:
"Я ожидаю, что мы согласуем многолетнюю программу, в рамках которой мы будем работать над тем, как помочь Украине перейти от стандартов, доктрин и оборудования советской эпохи к стандартам, доктринам и оборудованию НАТО и стать полностью совместимыми с НАТО".
Столтенберг также заявил, что планирует покинуть свой пост генерального секретаря НАТО после истечения срока его полномочий в октябре.
"Я ясно дал понять, что у меня нет других планов, кроме как уйти этой осенью. Я оставался почти в два раза дольше, чем планировалось изначально. Это все, что я могу сказать об этом", - отметил Столтенберг.
Украина и НАТО
В сентябре прошлого года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг после визита в Киев в начале мая объявил, что в Альянсе договорились о вступлении Украины. Однако он отмечал, что если Украина не победит в войне с Российской Федерацией, то о членстве в Альянсе говорить бессмысленно.
О том, что Украина не может вступить в НАТО во время войны, упоминал и президент Владимир Зеленский. В то же время он заявлял, что если бы решение принимал только Столтенберг, Украина уже была бы в Альянсе.
В начале апреля стало известно, что Зеленского пригласили на июльский саммит НАТО в Вильнюсе.