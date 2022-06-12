Советник главы ОП подчеркнул, что за войну, рост цен, за беженцев и голод должен платить только тот, кто это устроил.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что арестованные активы России нужно конфисковывать уже сегодня.

Об этом он написал на своей странице в Twitter подчеркнув, что Россия должна платить за войну, убийства и разрушения.

"Арестованные активы Российской Федерации надо конфисковывать уже сегодня. Россия должна платить за войну, разрушенные дома и массовые убийства. Платить уголовными приговорами, имуществом, арестами суверенных счетов... За войну, рост цен, за беженцев и голод должен платить только тот, кто это устроил", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о проблемах конфискации российских активов в странах Запада. Он подчеркнул, что Украина продолжает настаивать на передаче замороженных российских активов на восстановление Украины.

"Некоторые страны имеют достаточно энтузиазма, чтобы арестовывать активы, но очень осторожно относятся к теме их передачи, потому что банально волнуются, что в ответ Россия арестует и экспроприирует их активы на своей территории", - сказал Кулеба.

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