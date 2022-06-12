Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что арестованные активы России нужно конфисковывать уже сегодня.
Об этом он написал на своей странице в Twitter подчеркнув, что Россия должна платить за войну, убийства и разрушения.
"Арестованные активы Российской Федерации надо конфисковывать уже сегодня. Россия должна платить за войну, разрушенные дома и массовые убийства. Платить уголовными приговорами, имуществом, арестами суверенных счетов... За войну, рост цен, за беженцев и голод должен платить только тот, кто это устроил", - подчеркнул Подоляк.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о проблемах конфискации российских активов в странах Запада. Он подчеркнул, что Украина продолжает настаивать на передаче замороженных российских активов на восстановление Украины.
"Некоторые страны имеют достаточно энтузиазма, чтобы арестовывать активы, но очень осторожно относятся к теме их передачи, потому что банально волнуются, что в ответ Россия арестует и экспроприирует их активы на своей территории", - сказал Кулеба.