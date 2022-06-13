По словам Ираклия Гарибашвили, Грузия заслужила этот статус осуществляя реформы последние 9 лет.

Если кому-то членство в Евросоюзе и полагается, то Грузии, а затем уже Украине и Молдове.

Об этом заявил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили, пишет "Грузия Online".

"Когда говорят, что Украина в состоянии войны и из-за этого ей должен быть предоставлен (статус кандидата на вступление в ЕС, - УНИАН), прошу прощения, если присвоение статуса определяется войной, мы не хотим войны, друзья, мы требуем заслуженного статуса!", - заявил Гарибашвили.

По его словам, Грузия заслужила этот статус осуществляя реформы последние 9 лет. И если в ЕС примут ту "постыдную резолюцию", грузинские власти обещают объяснить своему населению причины этого.

"Если кому-то и полагается, то полагается Грузии, а затем уже Украине и Молдове.... Мы требуем заслуженного статуса, который грузинский народ заслужил своей 30-летней борьбой на пути строительства демократии и на пути реформ, осуществленных за последние 9 лет. Мы просим только этого... Мы не просим ничего особенного и незаслуженного, мы просим заслуженного статуса. Если это решение не будет справедливым, мы детально все объясним нашему населению, народу, согражданам, каковы были основные причины, из-за которых была принята хотя бы та постыдная резолюция", - отметил Гарибашвили.

Как сообщал УНИАН, по словам журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, вероятно Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить статус кандидата на членство в ЕС Украине и Молдове, но с условиями. Однако, по Грузии остаются вопросы.

Напомним, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

После подачи заявки Украины, аналогичные заявки подали и Грузия с Молдовой.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с рекомендацией ЕС предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС.

Сейчас Еврокомиссия готовит заключение о соответствии Украины критериям членства в Евросоюзе.

Уже на следующей неделе ожидается заключение ЕК, после чего решение будет принимать Европейский совет. Заседание должно состояться 23-24 июня.

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