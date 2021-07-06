Средства будут привлекаться на льготных условиях.

Украина и Китай подписали межправительственное соглашение, которое предусматривает реализацию совместных проектов в области строительства инфраструктуры, а также привлечение на эти цели средств, выделенных китайским правительством.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"30 июня министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр коммерции Китайской Народной Республики Ван Вэньтао подписали межправительственное соглашение. Оно предусматривает расширение сотрудничества, содействие сотрудничеству между Украиной и Китаем с целью реализации совместных проектов в области строительства инфраструктуры", - отметили в Министерстве.

В пресс-службе добавили, что средства будут привлекаться на льготных условиях. Они будут направлены на те проекты, которые предварительно утвердят обе стороны.

Читайте такжеЗеленский попросил у Всемирной таможенной организации помощи для УкраиныСреди приоритетов сотрудничества – железнодорожный транзит, аэропорты, порты, коммуникации и муниципальное инженерное строительство.

Соглашением предусмотрено привлечение компаний и финансовых учреждений обеих стран к активному сотрудничеству в области строительства инфраструктурных объектов, а также оказание необходимой помощи и сопровождение в реализации совместных проектов.

Украина и Китай: что известно об отношениях стран

В ноябре 2020 года Кабинет министров одобрил проект межправительственного соглашения между Украиной и Китаем о сотрудничестве в развитии инфраструктуры, в соответствии с которым приоритетными направлениями сотрудничества станут строительство дорог, мостов, а также проекты в сфере железнодорожного транспорта и модернизации шлюзов.

В этом году в «Укрзалізниці» рассказали, что инвесторы из Китая заинтересованы проектом развития высокоскоростных пассажирских железнодорожных перевозок в Украине.

Ранее УНИАН сообщал, что в марте этого года Украина ввела временный безвиз для туристов из Китая. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.

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Автор: Павел Степанец