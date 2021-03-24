Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью с апреля до конца сентября текущего года.
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главы государства №116/2021 от 23 марта размещен на сайте президента.
«Ввести на период с 1 апреля 2021 года до 30 сентября 2021 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней», - говорится в документе.
Также глава государства поручил Кабинету министров принять меры, вытекающие из настоящего указа.
Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.
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