Андрей Ермак вспомнил о дате встречи политиков.

Украина сделала мощный шаг для встречи президента Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Это подчеркнул руководитель Офиса президента Андрей Ермак на совместном брифинге с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, который сегодня приехал з визитом в Украину.

"Мы действительно сделали мощный шаг к организации такой встречи. Но, как я сказал, на сегодняшний день мы ее готовим и хотим, чтобы эта встреча завершилась конкретными результатами. О конкретной дате (встрече) мы сегодня не говорили", - сказал Ермак.

В то же время он добавил, что обе стороны выразили заинтересованность, чтобы встреча Зеленского и Орбана состоялась как можно быстрее.

"Мы точно едины в том, что мы никому не дадим даже возможности думать о том, что соседские государства могут быть не в добрососедских отношениях", - подчеркнул Ермак.

Орбан высказался о встрече с Зеленским

В декабре прошлого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что принял приглашение на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Премьер-министр Венгрии отметил, что Зеленский предложил ему встречу ранее в этом месяце для "проведения переговоров".

Это будет первая официальная двусторонняя встреча между двумя лидерами с начала войны.

Как известно, между Зеленским и Орбаном состоялся короткий разговор в Аргентине во время мероприятий по инаугурации нового президента страны. Что этого общения Зеленский позже сообщил: "В прошлый раз в Аргентине я сказал Орбану: "Виктор, дай мне одну причину, почему вы нас не поддерживаете в ЕС?". Это, собственно, было еще до, принятия решения. Он не мог сказать", - рассказал он.

Также глава государства спросил у Орбана, почему они не могут организовать официальную встречу между ними. "Он также не смог ответить", - сказал Зеленский.

Действующее правительство Венгрии длительное время ведет политику, которая вредит евроатлантическим стремлениям Украины и подрывает обороноспособность нашего государства. Например, партия Орбана в декабре прошлого года подала в парламент резолюцию против переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Кроме того, Венгрия систематически блокировала выделение средств ЕС на закупку оружия для Украины.

В то же время 29 января Венгрия заявила о своей готовности к компромиссу, который позволит профинансировать предложенный Евросоюзом пакет помощи Украине из бюджета блока накануне экстренного саммита 1 февраля, пишет Reuters.

Отмечается, что политический директор премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заявил об открытости Будапешта в вопросе использования бюджета ЕС для предложенного пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро (54 миллиарда долларов).

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