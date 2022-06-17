Масштабный проект "Цифровая Европа" оценивается на семь с половиной миллиардов евро.

Украина планирует присоединиться к "цифровому безвизу" с Европейским Союзом.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует пресс-служба правительства.

"Сегодня на повестке дня у нас решение для скорейшего получения цифрового безвізу. Мы утвердим делегацию для переговоров Украины и ЕС относительно нашего участия в программе "Цифровая Европа". Это масштабный проект на 7,5 млрд евро, который финансирует исследования и программы в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности, цифровых навыков. Получить финансирование на свои проекты могут как государства, так и частный бизнес и неправительственные организации", - сказал Шмигаль.

По его словам, вхождение в "цифровую Европу" откроет перед нашей страной и гражданами еще больше возможностей для развития и реализации своих талантов.

Напомним, в ноябре 2021 года стало известно, что Украина решила присоединиться к Конвенции о совместном транзите.

Конвенция о процедуре общего транзита является основанием для перемещения товаров между 35 странами: государствами-членами ЕС, странами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ/EFTA), Турцией, Северной Македонией и Сербией. Технология, которая лежит в основе Конвенции, - новая компьютеризированная система транзита (NCTS). Она доступна только для членов Конвенции.

Чтобы присоединиться к конвенции, Украина должна ввести NCTS. Государственная таможенная служба в 2021 году начала на национальном уровне вводить NCTS.

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