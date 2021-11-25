Конвенция о процедуре совместного транзита является основой для перемещения товаров между 35 странами.

Украина присоединилась к конвенции об общем транзите, открывающей национальному бизнесу дорогу в 35 стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил заместитель министра финансов Украины по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.

Читайте такжеЦена на газ в Европе пробила психологический максимум

Он также напомнил, что недавно ГТСУ на национальном уровне начала вводить новую компьютеризированную транзитную систему (NCTS), что используют 35 стран-членов конвенции.

"Наша цель – дать сигнал, что Украина уверенно движется к введению общего таможенного транзита с 35-ю странами мира. Предприятия смогут перемещать товары по одной транзитной декларации, с одной гарантией и по единым правилам. Но уже сегодня работа NCTS на национальном уровне – важный результат совместной деятельности украинского парламента, Минфина, Гостаможслужбы и европейских партнеров. Теперь мы обращаемся к украинскому бизнесу с просьбой более активно включиться в процесс", - сказал Драганчук.

Также он добавил, что для бизнеса и в дальнейшем будут проводиться соответствующие обучения и консультации по присоединению к национальной системе NCTS, а в дальнейшем – к международной.

Конвенция о процедуре общего транзита:

Конвенция о процедуре общего транзита является основанием для перемещения товаров между 35 странами: государствами-членами ЕС, странами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ/EFTA), Турцией, Северной Македонией и Сербией. Технология, которая лежит в основе Конвенции, - новая компьютеризированная система транзита (NCTS). Она доступна только для членов Конвенции.

Чтобы присоединиться к конвенции, Украина должна ввести NCTS. Применение NCTS началось 16 ноября 2020 года и проходит в три этапа: пилотный проект, национальное применения и международное применение.

Государственная таможенная служба 17 марта 2021 года начала этап полномасштабного Национального применения NCTS.

Автор: Богдан Слуцкий