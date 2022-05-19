Этот статус поможет в управлении миграционными потоками.

Украина присоединилась к Европейской миграционной сети в статусе наблюдателя.

Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства внутренних дел со ссылкой на замминистра Мэри Акопян.

"Мы рады получить письмо Европейского комиссара Илвы Йоханссон, которое согласовывает участие Украины в статусе наблюдателя в европейской миграционной сети", — отметила Акопян.

По ее словам, сотрудничая с европейской миграционной сетью, МВД Украины получит возможность эффективнее управлять миграционными потоками.

Война в Украине:

За первые десять дней полномасштабной войны, по информации Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, из Украины выехали 1,3 миллиона человек.

За первый месяц выехали 3,8 млн человек. Уже тогда в ООН заявляли, что это самый быстрорастущий кризис беженцев после Второй мировой войны.

По состоянию на 15 мая количество лиц, которые покинули Украину с начала полномасштабной войны, приблизилось к 5 миллионам.

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