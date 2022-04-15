Украинцы боятся, что в небольших городах и селах Польши не будет инфраструктуры.

Переселение беженцев из метрополий в провинцию является сегодня серьезным вызовом для польских местных властей. В крупных городах-длинные очереди из украинцев за получением PESEL (польский идентификационный номер), ограниченное количество быстро заполняемых вакансий, трудности с устройством детей в переполненные школы и детсады.

Об этом говорится в отчете, созданном движением местного самоуправления "Так! Для Польщі", в который входят более 300 мэров польских городов и городков.

Нежелание переселяться обусловлено вполне обоснованными опасениями украинцев относительно условий жизни вне крупных агломераций. Ведь в Украине есть большие проблемы как с трудоустройством за пределами крупных городов, так и с качеством жизни там. Большинство заробитчан ранее были выходцами из малых городов Украины и для 70,9% мигрантов главная причина приезда на заработки в Польшу – безработица по месту жительства.

"Украинцы боятся, что в небольших городах и селах Польши также не будет инфраструктуры: автобусов, детских садов и даже хороших дорог, потому что такие есть реалии многих малых городов Украины. Но здесь другая ситуация: крупные производственные предприятия, складские помещения, экономические зоны находятся за пределами крупных городов. Уровень жизни у них также достойный, а ресурсов для помощи беженцам – больше. Однако беженцы этого не знают и хотят ехать в Варшаву, Краков или Гданьск, где, по их мнению, будет легче найти работу, и где уже существует большая украинская община", – утверждает Томаш Богдевич, генеральный директор международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Доступность вакансий, по мнению эксперта, является ключевым фактором, поскольку труд дает ощущение финансовой безопасности беженцам, которые не хотят зависеть только от доброй воли поляков.

Кроме того, на польском рынке труда появилось сегодня большое количество женщин, большинство из которых не владеют польским языком на коммуникативном уровне. Но проблема не ограничивается поиском подработок для женщин из Украины. Ранее в Польше приходилось иметь дело с экономической миграцией – предсказуемой и контролируемой рыночными механизмами спроса и предложения, нынешняя ее волна – внезапная и хаотична. В результате работодатели могут столкнуться с высокой текучестью кадров.

В отраслях, наиболее открытых для найма иностранцев, таких как производство продуктов питания, логистика, гостиничный бизнес и рестораны, спрос на иностранных рабочих часто бывает переменным и сезонным. В этих отраслях ожидается высокий спрос на работников в ближайшее время, но во второй половине года он традиционно падает.

Как сообщал УНИАН, польский Сейм одобрил закон о помощи украинским беженцам.