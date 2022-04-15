Подавляющее большинство лиц выехали в страны Шенгенского соглашения.

Количество лиц, которые покинули Украину с начала полномасштабной войны, приближается к 5 миллионам.

Об этом свидетельствуют данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, размещенные на соответствующем сайте.

По имеющимся данным, по состоянию на 14 апреля 4 796 245 украинцев покинули Украину. УВКБ ООН не учитывает лиц из приграничных стран, которые выезжают и возвращаются домой.

"Среди тех, кто бежал из Украины, есть и граждане Украины с двойным гражданством", - отметили в управлении.

Подавляющее большинство лиц выехали в страны Шенгенского соглашения (Венгрия, Польша, Словакия), точных данных относительно их дальнейшего передвижения по Европе нет из-за отсутствия пограничного контроля между странами.

В Польшу выехали 2,7 миллиона украинцев. В Румынию - почти 727 тысяч, в Венгрию - 447 тысяч, в Молдову - 419 тысяч. Еще 329 тысяч выехали в Словакию.

Отметим, что в приведенной статистике ООН пользуется также данными правительств России и Беларуси. Там утверждают, что в эти страны уехали 484 и 22 тысячи человек соответственно.

Кроме этого, ООН сообщает, что 105 тысяч человек выехали из Донецкой и Луганской областей в Российскую Федерацию в период с 18 по 23 февраля.

Как писал УНИАН, за первые десять дней полномасштабной войны, по информации Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, из Украины выехали 1,3 миллиона человек.

За первый месяц выехали 3,8 млн человек. Уже тогда в ООН заявляли, что это самый быстрорастущий кризис беженцев после Второй мировой войны.

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