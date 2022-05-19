Украина ожидает принятия Сенатом США законопроекта о выделении почти 40 млрд долларов на поддержку Украины и подписания его президентом Джозефом Байденом.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина одержит победу и сделает это как можно быстрее, если вовремя получит всю согласованную с партнерами помощь.

Как сообщает пресс-служба ОП, об этом он заявил в эфире американского телеканала MSNBC.

Ермак отметил, что сейчас украинские военные имеют успехи на фронте, например, в Харьковской области, однако идут очень тяжелые бои на Донбассе.

По его словам, украинцы уже показали всему миру, что будут биться до полной победы.

"И, конечно, мы уверены в нашей победе. И я убежден, что это будет победа не только Украины, а и всех наших друзей и партнеров", - заявил глава ОП.

Он предположил, что в мире есть определенные силы и люди, которые, возможно, заинтересованы в том, чтобы эта война была очень долгой.

"Но я могу сказать: чем дольше эта война продлится, тем больше будут риски для других стран, для всего мира, что эта война будет касаться не только Украины. Сначала это коснется государств, которые имеют границы с Россией, а впоследствии это может быть война с участием еще большего количества стран", - подчеркнул Ермак.

Руководитель ОП отметил, что сегодня украинская нация показывает, как можно не бояться и бороться.

По его мнению, если Украина вовремя получит все, что согласовала с партнерами и друзьями, то она одержит победу и сделает это как можно быстрее.

В частности, Ермак отметил, что Украина ждет принятия Сенатом США законопроекта о выделении почти 40 млрд долларов на поддержку Украины и подписания его президентом Джозефом Байденом.

"Это чрезвычайно важно. И мы очень благодарны американскому народу, президенту Байдену и его администрации, Конгресса, Демократической и Республиканской партии, спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси и всем, кто участвует и продолжает поддерживать и помогать Украине", - сказал он.

Глава Офиса президент в очередной раз напомнил, что команда ведущих международных и украинских экспертов (группа Ермака-Макфола) разработала план действий по усилению санкций против России, и одним из его ключевых элементов является полное эмбарго на российские энергоносители.

Он отметил, что сейчас все наблюдают за дискуссиями и консультациями в Европейском Союзе, которые продолжаются относительно шестого пакета санкций против РФ, и выразил надежду, что это решение будет принято.

"Поскольку мы видим реакцию и позицию обществ в европейских странах, которые полностью поддерживают мою страну и борьбу украинцев. Потому что они понимают, что Украина сегодня защищает не только себя, свою независимость и свободу, но и свободу и независимость всего мира, особенно Европы", - подытожил Ермак.

Напомним, Ермак рассказал, что предусматривает подписанный Байденом закон о ленд-лизе для Украины.

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