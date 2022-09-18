Украина развеяла миф о том, что наличие анклавов позволит России быстро захватывать суверенные государства.
Такое мнение в эфире телемарафона FREEДОМ выразил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Россия занимается только оккупацией чужой территории. Она это делает с 2014 года на нашей территории. Мы действительно занимаемся освобождением, что очень эффективно проявилось в Харьковской области. Точно также, я считаю, что два ключевых населенных пункта, которые должны пасть, и после этого начнутся необратимые процессы (и резкое ускорение финализации войны, и внутриполитические среди политических элит РФ), это падение Луганска и Донецка", – сказал Подоляк.
По словам Подоляка, эти города, ставшие центрами псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР", являются для РФ символами.
"Они являются символами того, что Россия долгое время внушала миру – что наличие анклавов позволит быстро захватывать суверенные государства независимо от их размеров, военных возможностей. Мы повернули все это в обратную сторону", – сказал он.
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк потроллил Россию, назава "реальные цели" развязанной ею войны против Украины.
"1. Ликвидация анклавов "ЛДНР". 2. Возвращение Крыма в Украину. 3. Расширение НАТО", - написал Подоляк.
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