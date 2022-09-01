Глава МИД РФ обвинил Европейский союз в срыве "урегулирования конфликта" в 2003 году.

В Российской Федерации снова заговорили о готовности гарантировать защиту прав русскоязычных в Молдове. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Европейский союз в срыве "урегулирования конфликта" в Молдове в 2003 году.

Об этом дипломат заявил российским СМИ.

Глава МИД РФ заявил, что не считает Приднестровье не "российским анклавом". По его словам, непризнанная республика является частью Молдовы. При этом он обвинил Евросоюз в срыве в 2003 году подписания документа, который мог урегулировать конфликт.

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"Сейчас и руководство Приднестровья, и мы выступаем за то, чтобы возобновить прямой диалог. Но судя по публичным заявлениям президента Майи Санду и ее команды, они под диктовку США и ЕС такого прямого диалога не хотят и рассчитывают на недипломатический вариант решения проблемы… Мы сделаем все, чтобы интересы русскоязычного населения не пострадали", – заявил Лавров.

Кроме того, он вспомнил о Гагаузии, которая "претендует на особый статус".

"Думаю, власти Молдовы поступят правильно, если прекратят играть в навязанные Западом геополитические игры и подумают об интересах людей… Мы будем настаивать на этом подходе", - подытожил дипломат.

Как ранее сообщал УНИАН, российские пропагандисты распространяли манипулятивные заявления так называемого главы МИД непризнанного Приднестровья Виталия Игнатьева о возможной эскалации в регионе. Он заявил, что "возможный выход Молдовы из соглашения 1992 года о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье может привести к военным действиям".

22 июля стало известно, что так называемая Приднестровская Молдавская Республика намерена добиваться независимости и присоединения к России.

30 июля президент Молдовы Майя Санду заявила, что в Гагаузии есть люди, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в Молдове и работают на Россию.

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