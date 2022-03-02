В частности, в резолюции отсутствуют дорожные указатели относительно максимально быстрой процедуры вступления Украины в ЕС.

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В Офисе президента Украины не очень довольны резолюцией Европейского парламента об Украине.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил в социальной сети Facebook.

"Вчерашнее выступление Владимира Зеленского на чрезвычайной сессии Европейского парламента, посвященной войне против Украины, произвело на Европу ошеломительное впечатление. Это выступление состоялось на следующий день после подачи президентом заявки на вступление в ЕС.

Подумалось, неужели наконец стали просыпаться и начинать действовать? Однако резолюция ЕП, которая была одобрена по результатам слушаний, не подтвердила это предположение, поскольку стала абсолютным диссонансом к выступлению президента", - заявил Жовква.

В частности, он отметил, что это особенно касается части будущего сотрудничества Украины и ЕС.

Жовква привел дословный текст соответствующего положения: "Европарламент призывает институты ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата в ЕС согласно статье 49 Договора о Европейском Союзе и на основе достижения соответствия, а тем временем продолжать работать в направлении интеграции в Единый рынок ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации".

"Это безусловно никакое не предоставление статуса страны-кандидата Украине, как многие вчера подумали. Европарламент просто не имеет таких полномочий. А вот что он мог и должен был сделать - это принять в нынешних условиях войны смелые политические дорожные указатели, которые должны быть приняты во внимание всеми институтами ЕС и государствами-членами. К сожалению, таким указателем соответствующие положения резолюции не стали", - подчеркнул Жовква.

Он напомнил позицию Зеленского: Украина нуждается в ускоренной процедуре полноценного вступления в ЕС.

"Это означает, что обычная и долгая рутинная бюрократическая процедура должна быть пройдена Украиной беспрецедентно быстро. Наше государство к этому готово. Хотим видеть такую же готовность от Брюсселя и всех столиц государств-членов", - подчеркнул он.

В связи с этим в постоянных консультациях с институтами ЕС украинская сторона прорабатывает максимально быструю процедуру вступления, которая должна содержать минимальное количество этапов. "И установление коротких, однако реалистичных дедлайнов", - отметил заместитель руководителя ОП.

"Ни одно заседание Европейского совета, Совета министров не должно проходить без рассмотрения отдельных аспектов вопроса вступления Украины. Другого алгоритма работы Брюсселя украинцы не воспримут и не поймут", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Европейский парламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз.

В частности, "за" проголосовали 637 депутатов ЕП, "против" - 13 евродепутатов и "воздержались" - 26.

Теперь эта резолюция передается уполномоченным на принятие соответствующих решений институтам Евросоюза и всем странам-членам сообщества.

Резолюция носит рекомендательный характер, поэтому сам факт поддержки Европарламентом вопроса о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС не свидетельствует о том, что это непременно произойдет.

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