Украина никогда не пойдет на компромисс по поводу своей территориальной целостности или суверенитета.

Президент Владимир Зеленский посетил с официальным визитом Турцию. Украинский лидер подчеркнул важность территориальной целостности Украины и повторил требование о предоставлении гарантий безопасности.

"Как страна, мы хотим мира; мы хотим, чтобы война закончилась. Однако мы хотим, чтобы окончание этой войны было основано на определенных гарантиях безопасности. Мы ожидаем, что эти гарантии безопасности будут предоставлены США, ЕС, Турцией и всей Европой", - заявил Зеленский, пишет агентство Anadolu.

Он подчеркнул, что Украина никогда не пойдет на компромисс относительно своей территориальной целостности или суверенитета, заявив, что не может действовать вопреки украинской Конституции.

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"Мы никогда, ни при каких обстоятельствах не признаем наши временно оккупированные территории частью России. Они являются частью Украины", - напомнил президент Украины.

Зеленский также подтвердил приверженность Киева возвращению оккупированных территорий дипломатическим путем, подчеркнув: "Потому что мы не хотим потерять наших людей - наши люди являются нашим самым большим сокровищем".

Он добавил, что эти вопросы также будут обсуждаться во время встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Зеленский отметил, что в начале войны не было дипломатии, и рассказал, как впоследствии Россия выдвигала условия, а Украина была исключена из переговоров между Москвой и Вашингтоном. По его словам, даже в самые трудные времена Украина никогда не принимала ультиматумов.

Подтвердив приверженность Киева дипломатии как средству урегулирования войны, Зеленский призвал всех посредников, включая российских, американских и европейских, к конструктивному диалогу. Однако он ясно дал понять, что Украина не согласится с любым результатом, который поставит под угрозу ее территориальную целостность или суверенитет.

Позиция Турции относительно войны - последние новости

Анкара продолжает балансировать между Украиной и Россией, пытаясь сохранить нейтралитет. Турция не признает аннексию Крыма и других оккупированных территорий, а в начале полномасштабного вторжения поставляла украинской армии Bayraktar TB2, бронетехнику и гуманитарную помощь.

В то же время страна не поддержала санкции Запада против РФ, сохранила торгово-экономические отношения с Москвой, а также закупает российский газ и другие энергоресурсы.

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